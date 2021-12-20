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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل اللقاء بين الأمير خالد بن سلمان ورئيس الوزراء اليمني

الامير خالد بن سلمان
الامير خالد بن سلمان

كشف نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الإثنين، تفاصيل لقائه برئيس الوزراء اليمني، معين عبد المالك.

وكتب على تويتر: "التقيت أخي دولة رئيس مجلس الوزراء باليمن، وبحثنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن".

وأضاف: "وأكدت له حرص التحالف بقيادة المملكة على دعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمنه واستقراره".

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ومن ناحية أخرى، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين، والعملية في صنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

وأضاف التحالف العربي في بيان: " دمرنا ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث".

وتابع: " اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

 

رئيس الوزراء اليمني الأوضاع في اليمن التحالف العربي لدعم الشرعية خالد بن سلمان طائرة مسيرة

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