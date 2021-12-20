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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت خايفة.. بسنت النبراوي تكشف كواليس أغنية "بسبوسة" وسر نجاحها | فيديو

الفنانة بسنت النبراوي
الفنانة بسنت النبراوي

كشفت الفنانة بسنت النبراوي، عن تفاصيل ترشحها لأغنية "بسبوسة"، موضحة: " الفكرة كانت فكرة الفنان أكرم حسني وهو اللي كتب الاغنية وشخص موهوب جدا".

 

وتابعت الفنانة بسنت النبراوي، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى ": أنا روحت عند أكرم حسني سجلناها في وقتها ومكنتش متوقعة أنها تنجح كده وكانت في أول حلقة من المسلسل ومكنتش متخيلة أن الناس هتعرفني بالسرعة دي " .

 

ولفتت " النبراوي " إلى أنها كانت قلقة من ترشحها للدور ولكنها كانت سعيدة باختيارها للدور وتواجدها مع فنانين كبار ، مسترسلة :  "كنت خائفة عشان عمري موقفت قدام كاميرا غير كاميرا الموبيل " .

 

وروت مشهدا كوميديا بينها وبين الفنان " أكرم حسني " كان سببه أنها صورت المشهد دون النظر للكاميرا وكانت له تعليقات كوميدية على موقفها .

بسنت النبراوي أغنية بسبوسة توك شو اكرم حسني الفنانة بسنت النبراوي

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