عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الفيفا : مصر قادرة علي استضافة كأس العالم 2030

إنفانتينو رئيس الفيفا
إنفانتينو رئيس الفيفا

تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "kick off" الجنوب إفريقية عن قدرة دول شمال إفريقيا في استضافة بطولة كأس العالم خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019 ، واستكمل رئيس ال "فيفا " حديثه بأن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص استضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم مما يتيح الفرصة لدول شمال إفريقيا.

لغز الأمم الإفريقية.. حرب باردة بين الكاف وأوروبا واجتماع حاسم مع إنفانتينو

جياني إنفانتينو: "المتطوعون هم شريان الحياة لكرة القدم"

وقد قال "أنفانتينو": "مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي أسبانيا والبرتغال عرضوا استضافة البطولة بشكل مشترك وكان للمغرب رغبة قوية في المشاركة معهما ولكنهما قدموا طلبهم دون المغرب وفضلوا عدم إدراج دولة إفريقية في ملف استضافة البطولة".

وأضاف إنفانتينو إلى حديثه قائلا: "بإمكان مصر والسعودية تنظيم كأس العالم ولكن المغرب فقط التي تقدمت بملفها حتى الآن".

وتحدث عن بطولة كأس العرب وقال: "أعتقد أن كأس العرب فرضت نفسها بعد أن شاهدها الملايين خاصة في الأدوار الإقصائية ونجحت البطولة بكل المقاييس".

جياني انفانتينو كأس العالم كأس الأمم الافريقية شمال إفريقيا إنفانتينو

ترشيحاتنا

خبيرة بمؤتمر الأزهر تستعرض جهود مصر لتحقيق أهداف مجابهة التغير المناخي

دعاء للأبناء مستجاب عند نزول المطر .. اغتنم الفرصة وتيقن الإجابة

شبكة طرق وبنية تحتية.. وزير الرياضة: قادرون على استضافة كأس العالم

وفاة مدير مستشفى صدر إمبابة داخل عمله

شاهد.. لحظة سقوط الثلوج في الإسكندرية

انهيار والدته.. تطورات أزمة شادي خلف في اتهامه بهتك عرض 7 فتيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

سقوط أمطار ثلجية في عدد من مناطق الإسكندرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

سقوط ثلوج على سانت كاترين .. والسياح يصعدون جبل موسى للمشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

انهيار والدته.. تطورات أزمة شادي خلف في اتهامه بهتك عرض 7 فتيات

علامات بسيطة.. كيف تميز الجبن المغشوش من الصالح

الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة وتحذر من حالة الطقس "فيديو"

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ