رئيس الفيفا : مصر قادرة علي استضافة كأس العالم 2030

تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "kick off" الجنوب إفريقية عن قدرة دول شمال إفريقيا في استضافة بطولة كأس العالم خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019 ، واستكمل رئيس ال "فيفا " حديثه بأن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص استضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم مما يتيح الفرصة لدول شمال إفريقيا.

وقد قال "أنفانتينو": "مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي أسبانيا والبرتغال عرضوا استضافة البطولة بشكل مشترك وكان للمغرب رغبة قوية في المشاركة معهما ولكنهما قدموا طلبهم دون المغرب وفضلوا عدم إدراج دولة إفريقية في ملف استضافة البطولة".

وأضاف إنفانتينو إلى حديثه قائلا: "بإمكان مصر والسعودية تنظيم كأس العالم ولكن المغرب فقط التي تقدمت بملفها حتى الآن".

وتحدث عن بطولة كأس العرب وقال: "أعتقد أن كأس العرب فرضت نفسها بعد أن شاهدها الملايين خاصة في الأدوار الإقصائية ونجحت البطولة بكل المقاييس".