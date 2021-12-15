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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لغز الأمم الإفريقية.. حرب باردة بين الكاف وأوروبا واجتماع حاسم مع إنفانتينو

الأمم الإفريقية
الأمم الإفريقية

سادت حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إمكانية إلغاء كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها بالكاميرون في 9 يناير 2022، بعد أن تضاربت الأنباء بشأنها بين كل الأطراف.

البداية جاءت ، بعد إعلان راديو مونت كارلو الفرنسي الشهير، عن وجود اتجاه قوي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بشأن إلغاء كأس الأمم الإفريقية، وتأكيده أن الكاف بصدد إعلان القرار خلال الساعات القليلة المقبلة .
 

فى المقابل ، أصدر الكاف بيانا رسميا خلال الأيام الماضية، أكد خلاله إقامة كأس الأمم الإفريقية فى موعدها دون أى تأجيل، وذكر الكاف أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، ستقام في موعدها يوم  9 يناير المقبل، في 5 مدن و 6 ملاعب بالكاميرون.

 

وأوضح  الكاف، أن بطولة أمم أفريقيا المقبلة، ستشهد تواجد العديد من النجوم أبرزهم محمد صلاح، وساديو ماني، وبيير أوباميانج ورياض محرز، وسيباستيان هالر، وإدوارد ميندي، وأفشة، وسفيان رحيمي.

 

وأشار الكاف، إلى أن جميع العيون ستتابع كأس الأمم الأفريقية من أجل اكتشاف موهبة جديدة.

 

وتنتهي بطولة أمم افريقيا يوم 6 فبراير المقبل، بينما يفتتح النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير بمواجهة مونتيري المكسيكي، مما يهدد الأهلي بفقدان بعض لاعبيه الدوليين أمام الفريق المكسيكي، بالإضافة إلى عدم جاهزية البعض الآخر.



فى الإطار ذاته ، أصدرت رابطة الأندية الأوروبية ، بيانا رسميا تطلب فيه من الكاف إلغاء كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة أن فيروس كورونا يثير مخاوف الأندية، مطالبة بتوضيح الجوانب الطبية الخاصة بالتعامل مع الفيروس في الكاميرون.

 

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية أنه لا يوجد تطبيق واضح للبروتوكولات الصحية في الكاميرون، وهو ما يدفع الأندية لعدم ترك اللاعبين للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.


وبات الاجتماع المقرر أن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بين المكتب التنفيذي للكاف بقيادة موتسيبي مع جيان إنفانتينو رئيس الفيفا هو النقطة الفاصلة والحاسمة لحسم الأمر بشكل تام ونهائي .

ويعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بقيادة الجنوب إفريقي “ موتسيبي” اجتماعا طارئا في قطر على هامش بطولة كأس العرب بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة “ فيفا ”.

كأس الأمم الافريقية الأمم الأفريقية راديو مونت كارلو الكاف جيان إنفانتينو

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