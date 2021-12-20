استعدادا لأعياد الكريسماس.. محافظ أسوان يشدد للإسراع بوتيرة أعمال التطوير والتجميل

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولي الجهات المعنية بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية فى إطار الجهود المتواصلة لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى إستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد المجيد وعقب قيامه بجولة تفقدية داخل العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق السكنية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بوتيرة الجهود المبذولة على مدار الـ 24 ساعة لنهو كافة الأعمال بقطاعات العمل المختلفة ، مع فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة هذه الجهود بتواجد العناصر الأساسية الممثلة لجهات المرافق والخدمات العامة حتى تظهر أسوان فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها من كافة دول العالم .

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وأكد محافظ أسوان على الإسراع بتلافى كافة الملاحظات والسلبيات التي يشهدها الشارع الأسوانى، وخاصة في الشوارع والمناطق السكنية الداخلية والأسواق من نظافة عامة وتطوير وتجميل وتشجير ورفع الإشغالات، مع استكمال أعمال الرصف والتخطيط، ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية والأرصفة والبلدورات، بالإضافة إلى إزالة أي تشوهات للأسوار والجداريات.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب وإتحاد الملاك للعمارات والعقارات في حالة عدم القيام بأعمال الدهان لها طبقاً لضوابط قانون الإشتراطات البنائية الموحد ، وفى إطار الهوية البصرية والتنسيق الحضارى، وهو الذى يتوازى مع القيام برفع كفاءة ودهان مقاعد ومظلات الانتظار.

منوهاً إلى أهمية جاهزية المزارات السياحية من معابد ومتاحف ومعالم ، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا ، علاوة على تأمين حركة سير البواخر والفنادق العائمة بسرعة تركيب الشمندورات في المواقع التي تشهد ظاهرة الشحوط بين الأقصر وأسوان ، مع تثبيت منسوب مياه نهر النيل أثناء فترة السدة الشتوية ، فضلاً عن تكثيف تركيب العلامات الإرشادية والفوسفورية والمطبات الصوتية على طريق أسوان / أبو سمبل السياحى للحد من الحوادث المرورية كحل عاجل ، لحين الإنتهاء من مشروع إزدواج الطريق الجارى العمل فيه .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة التنسيق العرضى بين الجهات التنفيذية المشاركة في هذا المشروع القومى " للتطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل رفع مستوى جودة الحياة والمعيشة للملايين من أهالى القرى والنجوع والتوابع حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

مشروعات التطوير والتجميل بأسوان

مشروعات التطوير والتجميل بأسوان

مشروعات التطوير والتجميل بأسوان

مشروعات التطوير والتجميل بأسوان

مشروعات التطوير والتجميل بأسوان

مشروعات التطوير والتجميل بأسوان