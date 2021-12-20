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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يستقبل الوفد المشارك في «الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات»

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل وفد الشباب

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الأحد، وفد الشباب المشارك في «الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار: «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية.. تصدوا معنا»؛ للتعرف على آلية عمل المرصد في مكافحة الأفكار المتطرفة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وخلال الزيارة، قام عدد من مشرفي المرصد بالرد على استفسارات الشباب حول آلية عمل المرصد وأساليب رصد الأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية والشائعات، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى عرض إصدارات المرصد من إنتاج مرئي ومقروء.

 

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر سبق له تنظيم عدد من ورش العمل لطلاب الجامعات المصرية ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب».

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