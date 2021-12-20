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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع حالة الطقس

محافظ مطروح يتابع سحب مياه الأمطار من الشوارع

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الاستعدادات الخاصة بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع سقوط الأمطار بعدة مناطق بمدن المحافظة وجهود رفع تراكمات مياه الأمطار التى تشهدها مطروح منذ أمس الأحد، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وكافة الجهات المعنية على مدار الساعة .

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وكثفت مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية رفع تراكمات مياه الامطار على طول الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية وكذلك داخل المدن بالميادين  والشوارع .

يذكر أنه تقرر استمرار تعطيل الدراسة اليوم الاثنين  بجميع مدارس المحافظة ( طلاب ومعلمين )نظرا لتوقع عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

كما تتابع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة  ومتابعة حركة الطرق والمواصلات مع التوجيه للاستعداد التام من جميع الاجهزة المعنية بالمحافظة خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف ومجالس المدن و الكهرباء وغيرها.


 

سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
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