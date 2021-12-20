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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبة التنسيقية تشارك في الجلسة التعريفية لمعايير العمل الدولية.. صور

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بمحافظة كفر الشيخ، في ورشة عمل تابعة لمشروع «أضواء» الذي تتبناه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال إفريقيا والذي يهدف إلى تطبيق معايير العمل الدولية علي المستوى المحلي.

تأتي دعوة النائبة للمشاركة تعزيزاً لدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الملف تحديداً التي دعمته بعشرات من ورش العمل السابقة واتساقاً مع توجه النائبة الوطني لدعم كل ما يتعلق بالفئة العمالية تطبيقاً لاهداف التنمية المستدامة من عمل لائق للجميع يسبقه تشريعات وطنية تضمن الحقوق للجميع  وتحدد الواجبات بميزان لا يقبل التأويل أو المماطلة في جمهورية جديدة راسخة.

جدير بالذكر، أن النائبة هيام الطباخ، عملت كاستشاري مع منظمة العمل الدولية عام 2018 لتصميم برامج خاصة بحقوق العمال في مصر.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كفر الشيخ مجلس النواب محافظة كفر الشيخ تنسيقية شباب الاحزاب منظمة العمل الدولية نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة هيام الطباخ

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