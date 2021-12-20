نائبة التنسيقية تشارك في الجلسة التعريفية لمعايير العمل الدولية.. صور

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة كفر الشيخ، في ورشة عمل تابعة لمشروع «أضواء» الذي تتبناه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال إفريقيا والذي يهدف إلى تطبيق معايير العمل الدولية علي المستوى المحلي.

تأتي دعوة النائبة للمشاركة تعزيزاً لدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الملف تحديداً التي دعمته بعشرات من ورش العمل السابقة واتساقاً مع توجه النائبة الوطني لدعم كل ما يتعلق بالفئة العمالية تطبيقاً لاهداف التنمية المستدامة من عمل لائق للجميع يسبقه تشريعات وطنية تضمن الحقوق للجميع وتحدد الواجبات بميزان لا يقبل التأويل أو المماطلة في جمهورية جديدة راسخة.

جدير بالذكر، أن النائبة هيام الطباخ، عملت كاستشاري مع منظمة العمل الدولية عام 2018 لتصميم برامج خاصة بحقوق العمال في مصر.

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