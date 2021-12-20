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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل في القليوبية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بكورنيش الرياح التوفيقى بمنطقة اتريب دائرة قسم ثان بنها تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة،  تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد ثروت رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بغرق شاب بمياه النيل بكورنيش الرياح التوفيقى بدائرة القسم. 

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وبالانتقال والفحص تبين أن أثناء وقوف شابين على كورنيش النيل بالرياح التوفيقى قام أحدهما بخلع ملابسه والنزول للمياه واستغاث بزميله الا انه لم يتمكن من إنقاذه وتبين أنه يدعى " أحمد. ر" 26 سنة مندوب بشركة أدوية، ومقيم منطقة اتريب بدائرة قسم ثان بنها.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة من المياه دون وجود إصابات ظاهرية أو شبه جنائية.

القليوبية كورنيش النيل نهر النيل الرياح التوفيقي قوات الإنقاذ النهرى انتشال جثة الجثة تحت تصرف النيابة

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