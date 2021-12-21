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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر جاك S3 موديل 2016

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر جاك S3 موديل 2016

تلقي السيارات الصينية، رواجا كبيرا عالميا بسبب انخفاض سعرها وتوفيرها أكثر من خيار، إلا أنه فى السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا جعلها تنافس علامات شهيرة وتحصد حصص سوقية ضخمة، خاصة في سوق المستعمل، ومن بين هذه الإصدارات النسخة جاك S3 موديل 2016 في مصر.

 

وتستمد جاك S3 موديل 2016 قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الإسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 111 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 147 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

وتأتي السيارة جاك S3 موديل 2016 بقياسات هيكلية بلغت 4325 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1765 مم، وبارتفاع يبلغ 1660 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 600 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2650 مم تضم جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة.

وتحتوي جاك S3 موديل 2016 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وخاصية الثبات الإلكتروني، ومتابعة ضغط الإطارات، بالاضافة إلى حزمة من الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 6 وسائد، إلى جانب حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا خلفية، ومفتاح ذكي لتشغيل وفتح السيارة، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب.

وزودت سيارة جاك S3 موديل 2016 بعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، وفتحة سقف كهرباء، جنوط رياضية 17 بوصة، لوحة عدادات 4.5 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، حاجب للشمس للسائق والراكب الأمامي، سخانات حرارية لمقعد السائق، مسند يد أمامي وخلفي.

 

وتتراوح أسعار جاك S3 موديل 2016 في سوق المستعمل من 160 ألف إلي 175 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

الصينية سوق المستعمل جاك جاك S3 S3 موديل 2016

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