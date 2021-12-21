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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتأمين مقدرات الشعب.. الغباري: تطوير شامل للقوات المسلحة المصرية.. فيديو

محمد الغباري
محمد الغباري

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن  الرئيس السيسي يؤكد دائما على رؤية الدولة المصرية لعام 2030، وقوة  الدولة الشاملة .
 

وأضاف   محمد الغباري  في  حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  الدولة المصرية عملت على تطوير  القدرات العسكرية للقوات المسلحة المصرية من اجل تامين المقدرات المصرية وكافة المصالح الاستراتيجية .

 

وتابع محمد الغباري:" تم البدء بتحديث قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، كما تم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان لحفظ وتامين المصالح الاستراتيجية ".

 

وأكمل محمد الغباري:" تم تطوير القوات البحرية وتم جلب الميسترال من اجل تامين المصالح الاستراتيجية، كما تم إنشاء القواعد العسكرية الكبرى في كافة انحاء الجمهورية  لزيادة  القدرة العسكرية ".

الغباري محمد الغباري القوات المسلحة القدرات العسكرية اخبار التوك شو

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