لتأمين مقدرات الشعب.. الغباري: تطوير شامل للقوات المسلحة المصرية.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الرئيس السيسي يؤكد دائما على رؤية الدولة المصرية لعام 2030، وقوة الدولة الشاملة .



وأضاف محمد الغباري في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الدولة المصرية عملت على تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة المصرية من اجل تامين المقدرات المصرية وكافة المصالح الاستراتيجية .

وتابع محمد الغباري:" تم البدء بتحديث قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، كما تم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان لحفظ وتامين المصالح الاستراتيجية ".

وأكمل محمد الغباري:" تم تطوير القوات البحرية وتم جلب الميسترال من اجل تامين المصالح الاستراتيجية، كما تم إنشاء القواعد العسكرية الكبرى في كافة انحاء الجمهورية لزيادة القدرة العسكرية ".