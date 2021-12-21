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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنستجرام يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدميه بمناسبة الكريسماس

إنستجرام يطرح 3 ميزات
إنستجرام يطرح 3 ميزات جديدة لمستخدميه بمناسبة الكريسماس

أتاح تطبيق Instagram إنستجرام 3 ميزات جديدة للمستخدمين بمناسبة الكريسماس وبداية العام الجديد 2022 ، وذلك في إطار خطة التطبيق لجذب أكبر عدد من منشئي المحتوى على منصته لمنافسة تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك.

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن تطبيق إنستجرام يستهدف منشئي المحتوى بشكل كبير بعد تخصيص صندوق بمليار دولار لدعمهم، كما وضع في خطته دعم مالي كبير لصغار المبدعين الذين لديهم عدد متابعين ليس بالكثير. 

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إنستجرام يعلن عن ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على ترويج الحسابات الخاصة بهم


وتأتى ميزات إنستجرام الثلاثة: Playback لإحياء الذكريات و والردود المرئية لفيديوهات Reel ، وكذلك ميزة Profile Embed أو تضمين البروفايل، في وقت مهم للغاية، وهو موسم الاحتفالات العام الجديد والذى يشهد زيادة بالغة في عدد مرات الاستخدام النشط. 


وجاء إعلان رئيس تطبيق إنستجرام ، آدم موسيري ، عن الميزات الثلاثة على حسابه على موقع تويتر إلى جانب مقطع فيديو قصير لشرح الميزات الجديدة بمزيد من التفصيل.  


وتعتبر ميزة IGPlayback هي ميزة لإحياء الذكريات الخاصة بالمستخدمين والتى قاموا بنشرها على مدار عام 2021 ، حيث سيكون على المستخدمين اختيار حوالي 10 قصص، من أهم وأبرز القصص بالنسبة لهم على مدار العام، ثم يقوموا بمشاركتها مع أصدقائهم.  


أما بالنسبة لميزة "Profile Embed" أو ما يعرف ب " تضمين البروفايل، فهي عبارة عن نسخة مصغرة من رابط الحساب الخاص بك على إنستجرام، والذى يمكن تضمينه ضمن مواقع الويب المختلفة،  لترويج الحسابات بالمستخدمين، كما أنها متاحة في  الولايات المتحدة فى الوقت الحالى.

 

كما قام إنستجرام بإتاحة ميزة تمكن المستخدمين من التعليق على الفيديوهات في ميزة Reels ، حيث أصبح بإمكانهم القيام بالتعليق، وإضافة صور أو ملصقات تعبيرية على فيديوهات Reels بالإضافة إلى إمكانية التعديل في الصور كمن خلال تغيير ألوانها.

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