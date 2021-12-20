معيط : تغريم محل حلويات شهير 100 مليون جنيه بسبب التهرب الضريبي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك محل حلويات شهير تهرب من دفع الضرائب وعندما تم ضبطه أرسلنا مكافحة التهرب الضريبي ودفع 100 مليون جنيه غرامة تهرب ضريبي بشكل لحظي، رافضا الإفصاح عن اسم هذا المحل.

وأضاف الوزير خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء اليوم الاثنين ، أن هناك محلات في المناطق الراقية تحصل الضريبة على القيمة المضافة، ولا تدفعها للدولة، وهذه المحلات تبيع منتجات بأسعار مرتفعة جدا منها ساعات يد الساعة بنحو ربع مليون جنيه ولا تدفع عنها ضريبة، وعندما تم ضبطها تم تغريمها.

وتوقع الوزير اكتمال المنظومة الجمركية الإلكترونية الجديدة خلال مارس المقبل ، لافتا إلى أن التحول الرقمي في مصر يمضي بوتيرة سريعة جداً.

