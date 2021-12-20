أحمد موسى يعلق على انهيار سعر الليرة التركية أمام الدولار

علق الإعلامي أحمد موسى، على انهيار العملة التركية الليرة أمام الدولار، قائلا إن الليرة التركية تنهار أسرع من جبال الجليد.



وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن رغيف الخبز في تركيا اقترب سعره من 2 ليرة، بينما في مصر 20 رغيفا بجنيه واحد.



فيما وصل سعر صرف العملة التركية المحلية "الليرة"، صباح اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها حيث وصلت إلى 17.5 ليرة مقابل الدولار الواحد.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في تركيا، الذي يتجاوز حاليا 21%، إلى نحو 4% من قبل، مؤكدا أنه سيفعل ذلك مجددا عما قريب، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار عقب انهيار تاريخي لليرة التركية.

وأضاف أردوغان أن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" التي اعتبر أنها مستمرة بنجاح، وفقا لوكالة "رويترز".

وشدد الرئيس التركي أردوغان على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، مؤكدا على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.

وجاءت تصريحات أردوغان تزامنا مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة اسطنبول، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياساته الاقتصادية.