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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب داخل الاتحاد السكندري بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا | تفاصيل

حسام حسن
حسام حسن

سيطرت حالة من الغضب على مسئولي مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا 4- 4 مساء اليوم في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـسابعة من بطولة الدوري المصري.

وأكد مصدر مسئول داخل الاتحاد السكندري في تصريحات لصدى البلد أن تذبذب نتائج الاتحاد السكندري حتى الآن ومنذ انطلاق بطولة الدوري المصري غير مرضية لمسئولي وجماهير زعيم الثغر التي أصبحت غير مرحبة باستمرار الجهاز الفني .

وتابع:" سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين وفي حال استمرار تلك النتائج خصوصا في المباريات المقامة داخل الإسكندرية سيتم البحث عن بديل بعد توفير كافة متطلبات الجهاز الفني ".

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وأنهى التعادل  الإيجابي 4- 4 أحداث مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري .


أحداث المباراة

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا 3 أهداف في 3 دقائق في أحداث الشوط الأول.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري حتى تمكن من ركلة ركنية، نفذها صبري رحيل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتهيأت أمام أقدام محمد عبد السلام الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 14 تمكن شادي حسين من إحراز هدف التعادل من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عمرو الحلواني  إرتقى لها شادي حسين برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 15 تمكن كريم الديب من إحراز هدف تقدم الاتحاد السكندري  من خلال انطلاقة مميزة  إلى حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليتمكن من تسديدها في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 33 أحرز كريم الديب الهدف الثالث في شباك سيراميكا كليوباترا من خلال ركلة جزاء.

وعاد شادي حسين في الدقيقة 37 وأحرز الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود نعيم استقبلها شادي حسين برأسية قوية سكنت شباك الحارس صبحي سليمان.

وفي الدقيقة 48 وقبل إنتهاء الشوط الأول أحرز اجوستينيو مابولو الهدف الرابع لنادي الاتحاد السكندري من خلال تحرك بنجامين بواتينج داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا من الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية استقبلها أجوستينيو مابولولو بتسديدة تصدى لها الحارس عامر محمد عامر بصعوبة قبل أن يتابعها مابولولو مجددا إلى داخل الشباك.

وتمكن محمد إبراهيم من تقليص الفارق لصالح سيراميكا كليوباترا بإحراز الهدف الثالث من خلال ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 88 تمكن سيراميكا كليوباترا من العودة مجددا للمباراة وإحراز هدف التعادل عن طريق إيفانز منساه من خلال عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ليخطئ الحارس صبحي سليمان  وسط إرتباك دفاع زعيم الثغر في التعامل مع الكرة و وصولها إلي إيفانز منساه الذي أطلق تسديدة قوية لتسكن الشباك.

ويهذه النتيجة تواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما تواجد الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود نعيم  - محمود البدري - خالد صبحي  - عمرو الحلواني.

خط الوسط:  محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل -  محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

صبحى سليمان فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: صبري رحيل، نادر رمضان، محمد عبد السلام، هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار، كريم الديب

خط الهجوم: بنچامين وموبولولو

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