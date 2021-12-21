سوق المستعمل.. سعر ستروين DS3 موديل 2017

تعد ستروين العريقة من العلامات الشهيرة في مصر، وتحظى بقبول واسع بين المستهلكين، وبالتالي يزداد الطلب على إصداراتها المختلفة، خاصة أن لها في سوق المستعمل حضورا قويا، بفضل الأسعار الأقل قياساً بالـ"زيرو"، ومن بينها الايقونة سيتروين DS3.

جاءت السيارة سيتروين DS3 موديل 2017 بمحرك رباعي الاسطوانات، بقوة 120 حصان وعزم 160 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.9 ثانية.

جهزت سيارة ستروين DS3 موديل 2017 قفل مركزي للأبواب، حامل أكواب، مقاعد خلفية قابلة للطى، عرض المعلومات المتعددة، عجلة قيادة كهربائية، تعديل ميل عجلة القيادة، جنوط سبور بقياس 15 بوصة.

دعمت سيارة ستروين DS3 موديل 2017 مقابض باب كروم، فتحة تهوية أمامية من الكروم، مصابيح نهارية LEDمرايات جانبية كهربائية، مصابيح ضباب أمامية، زجاج كهربائى امامى، مزيل ضباب خلفى.

تتمتع سيارة ستروين DS3 موديل 2017 بنظام فرامل ABS ووسائد هوائية، مساعد الفرامل BA، برنامج التوازن الإلكتروني EBD، مشد أحزمة الأمان أمامى، مثبت للسرعة، التحكم فى الجر، تحكم في ثبات السيارةVSC.

تأتي سيارة ستروين DS3 موديل 2017 بالتحكم فى الصوت من عجلة القيادة، تكييف أوتوماتيك، AUX و مشغل CD، مثبت سرعة، مفتاح مثبت السرعة على عجلة القيادة، دخول بدون مفتاح، MP3، راديو.

وتتراوح أسعار ستروين DS3 موديل 2017 في سوق المستعمل، من 265 ألف الي 280 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.