ماجد البدوي: مشروع الربط الإلكتروني مع ليبيا يحافظ على حقوق العمال | فيديو

قال ماجد البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وزارة القوى العاملة بمصر وليبيا يطلقان الربط الإلكتروني بين البلدين، وهذا كان حلما لنا منذ 15 سنة، ولجميع الدول التي نُصدِّر لها العمالة، وهذا هدفه توفير فرص عمل سليمة، بعقد عمل سليم، ومرتب سليم.

وأضاف ماجد البدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناه "سي بي سي"، إن الربط بين البلد الذي ستصدر لها العمالة المصرية؛ سيكون له استفادة، وهي أن العمال الذين سيذهبون إليها، سيكونون مدربين على أعلى مستوى، ونهيب بجميع المواطنين، عدم التعامل مع سماسرة السفر إلى الخارج، حيث أن التعامل سيكون خلال وزارة القوى العاملة.

وأوضح ماجد بدوي، أن مشروع الربط الإلكتروني مع ليبيا؛ يحافظ على حقوق العمال، مؤكدا أن ليبيا سيكون بها الكثير من الوظائف للعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة.