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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

صدى البلد

يواصل النجم إيهاب توفيق العائد بقوة لحفلات "اللايف" الغنائية تألقه بسهرة ضخمة كاملة العدد داخل أحد المنتجعات و التي تتوافق مع اعياد الكريسماس .

 

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وافتتح فقرته بأغنيته الشهيرة "سحراني" وسط استقبال حار وتفاعل كبير من الجمهور. 

 

كما قدم توفيق خلال وصلته الطربية الرومانسيه عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني في فترة التسعينيات  منها "يا أحلى منهم" ، " مراسيل"  ، "داني" ، "الله عليك يا سيدي" ، "تترجى فيا"  .. بالإضافة إلى أغنية " انت إختياري " التي أطلقها مؤخرا حيت قدمها مرتين تلبية لرغبات الجمهور الذي تبادل معه التقاط الصور بطريقة ال " سيلفي" طوال الحفل. 

 

على جانب آخر يستعد إيهاب توفيق  لإطلاق أغنية "سنة حلوة " مع بداية العام الجديد 2022 وهي كلمات ملاك عادل ، لحن مدين ،توزيع عادل عايش ،التوزيع الموسيقي أحمد عادل ومن المقرر تصويرها كفيديو كليب مع المخرج سعيد مطاوع.

 

أمير كرارة ينفذ وعده ويدخل التحدي مع إيهاب توفيق

 

حل الفنان إيهاب توفيق والفنانة ميس حمدان، ضيفين ببرنامج سهرانين تقديم أمير كرارة والمذاع عبر قناة " أون".

 

وقام الفنانون الثلاثة بغناء أغنية " يا دايب في النسيم" علي مسرح برنامج "سهرانين" بطريقة أبهرت الحاضرين بالإستديو وجعلتهم يتفاعلون مع كلمات الأغنية.

ومن جانبه قال كرارة موجها حديثه لإيهاب توفيق:" أنا بتحداك في الأغنية دي يابوب".

 

وفي سياق آخر، قال إيهاب توفيق: "في ألبوم بحبك يا اسمراني كان هناك ناس بتلعب كورة بطريقة كوميدية في خلفية الكليب، وفي وقت تصوير الأغنية كان لازم نصورها في فيديو عشان تتذاع في التلفزيون ودي كانا الإمكانيات وقتها".

 

 

وكان إيهاب توفيق قد طرح خلال شهر نوفمير فيديو كليب"أنت اختيارى"، على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

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ايهاب توفيق النجم ايهاب توفيق تامر عبد المنعم لحفلات اللايف الغنائية اعياد الكريسماس

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