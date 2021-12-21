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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تتصدر دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت

الإمارات
الإمارات

احتلت الإمارات المركز الأول بين دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت ومستويات استخدامهم لها في عام 2020، وفقاً للقائمة التي أصدرتها أمس شبكة «يو إس نيوز أند ورلد ريبورت» الإخبارية الأمريكية بحسب ماذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وترصد القائمة مدى انتشار الإنترنت ونسبة استخدامه بين السكان في مختلف دولة العالم على مدار العام الماضي.

وتصدرت الإمارات القائمة بعد أن انفردت بميزة العلامة الكاملة في استخدام الإنترنت بين سكانها، حيث بلغت نسبة استخدامهم للشبكة العنكبوتية 100%.

وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة استخدام بلغت 99.65%.

 فيما حصلت إمارة «ليشتنشتاين» في قلب أوروبا على المركز الثالث بنسبة بلغت 99.55%.

 وحلّت البحرين رابعة بنسبة بلغت 99.54%، وجاءت آيسلندا في المركز الخامس بنسبة 99%.

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الإمارات..مطار دبي يعيد رفع طاقته التشغيلية بنسبة 100%

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الثلاثاء.. الإمارات والبحرين تطلقان القمر الصناعي المشترك "ضوء 1"

الامارات عام 2020 قطر البحرين ليشتنشتاين استخدام الإنترنت

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