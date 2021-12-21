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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شباب بتحب مصر: نستهدف زراعة 500 ألف شجرة بجوار الترع المبطنة.. فيديو

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

قال أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر: إننا نشهد اليوم إطار مشروع شجرة النيل، ونستهدف فيه زراعة نصف مليون شجرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، خلال حواره ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أن هذه الأشجار سيتم زراعتها للترع التى تم تبطنها للمشروع القومى للترع والمصارف.

وأشار رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، إلى أن هدف مبادرتنا التشجيع على زراعة الأشجار.

وتابع من جانبه كريم حسن، عضو إدارة الكشافة البحرية بالإسماعيلية، أن قائد الكشافة لابد وأن يشارك فى خدمة المجتمع والفاعليات العديدة لتشجيع الشباب والأطفال على كل ماهو مفيد.

مؤسسة الترع بالاسماعيلية مستوى الجمهورية خدمة المجتمع زراعة الأشجار الكشافة تشجيع الشباب الشباب والأطفال

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