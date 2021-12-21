محمود صديق يوضح دور جامعة الأزهر في أزمة جائحة كورونا .. فيديو

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة أطلقت 3 مبادرات، موضحاً أن المبادرة الأولى هي "إزرع شجرة مثمرة" على هامش مؤتمر تغير المناخ، مضيفاً أنه تم تطبيق هذه المبادرة في الجامعة أول أمس.

وأضاف محمود صديق خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن المبادرة الثانية هي "لا للمخدرات"، و"أنت أقوى من المخدرات"، معقباً: "67% من الشعب المصري هم فئة شباب".

ونوه نائب رئيس جامعة الأزهر أن هذه المبادرات تؤهل مصر لأن تكون دولة قوية، معقباً: "الدولة تقوى بشبابها"، مشيراً إلى أن المبادرة الثالثة هي من أجل أزمة المناخ، والذي يتبناها مواطنون شباب شُرفاء من جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات.

وفيما يخص جائحة كورونا، أشار محمود صديق إلى أن جامعة الأزهر قامت بعمل ما يُشبه بـ "خلية الأزمة بالجامعة"، والتي ترأسها رئيس الجامعة، معقباً: "وأنا كنت معاه مشرف عام على المستشفيات الجامعية .. وكان معانا عميد طب جامعة دمياط، وجامعة أسيوط".

وواصل نائب رئيس جامعة الأزهر أنه تم تكوين لجنة قامت بتدريب 1500 طبيب، وأكثر من 600 تمريض، وأكثر من 300 مساعد، معقباً: "هذه الطاقة البشرية بذلت الجهد المطلوب سواء في مستشفيات جامعة الأزهر أو في مستشفيات وزارة الصحة".

وكشف محمود صديق عن أول فريق عزل كان في مستشفى الشيخ زايد، كان فريقا من جامعة الأزهر، مضيفاً أن أول فريق عزل في مستشفى العجوزة كان فريقا من أزهر أيضاً، وآخر فريق عزل في مستشفى أبو تيج بأسيوط، كان فريقا من الأزهر أيضاً.

وعقب نائب رئيس جامعة الأزهر قائلاً: “والحمد لله نجحنا، والدولة المصرية كلها نجحت .. والعالم كله أشاد بإدارة مصر لهذه الأزمة”.