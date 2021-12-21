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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب وزير التعليم يعقد اجتماعا طارئا مع مديري المديريات والإدارات الآن ..لهذا السبب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

يعقد الآن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم اجتماعا عاجلا عبر الفيديوكونفرانس ، مع مديري المديريات والإدارات التعليمية، للوقوف على المستجدات الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومبادرة القيم واحترام الآخر، والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

يحضر الاجتماع كل من : رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس الادارة المركزية التعليم الاساسي بوزارة التربية والتعليم.

كما يحضر أيضا مديرو التعليم العام  ، مديري المراحل ، ومديرو التدريب بالمديريات والادارات، ومديرو المدارس الابتدائية .

وعلى جانب آخر .. تشهد 345 مدرسة ابتدائية الآن، إجراء التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

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وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات عن التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي:

  • يطبق على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في 345 مدرسة 
  • يستمر على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء
  • تم إلزام المعلمين والإداريين والأخصائيين ومديري المدارس بالحضور في أيام التقييم
  • يستهدف التقييم الوقوف على نقاط القوة؛ لإثرائها، ونقاط الضعف؛ لعلاجها.
  • التقييم يشمل عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية
  • التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات ليس له علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.
  • نتائج  هذا التقييم ستكون "سرِّية"، وستستخدم فقط في أغراض البحث العلمي،
  • سيتم الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.
  • استلمت المدارس المعنية الصناديق المخصصة لأوراق الأسئلة بواسطة المطبقين
  • بعد تطبيق التقييم سيتم التأكد من اغلاق الصناديق بشكل جيد وتسفيرها إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالقاهرة وفق خطة التسفير المرسلة لمديري المديريات التعليمية.
  • تم إلزام تلاميذ 5 ابتدائي في المدارس المعنية بضرورة الحضور على مدار يومي التقييم
  • لم يتم تحديد ساعة معينة لعقد التقييم أثناء اليوم الدراسي
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم رضا حجازى المديريات مديري المديريات

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