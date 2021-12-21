نائب وزير التعليم يعقد اجتماعا طارئا مع مديري المديريات والإدارات الآن ..لهذا السبب

يعقد الآن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم اجتماعا عاجلا عبر الفيديوكونفرانس ، مع مديري المديريات والإدارات التعليمية، للوقوف على المستجدات الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومبادرة القيم واحترام الآخر، والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

يحضر الاجتماع كل من : رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس الادارة المركزية التعليم الاساسي بوزارة التربية والتعليم.

كما يحضر أيضا مديرو التعليم العام ، مديري المراحل ، ومديرو التدريب بالمديريات والادارات، ومديرو المدارس الابتدائية .

وعلى جانب آخر .. تشهد 345 مدرسة ابتدائية الآن، إجراء التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات عن التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي: