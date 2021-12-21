نائب وزير التعليم يعقد اجتماعا طارئا مع مديري المديريات والإدارات الآن ..لهذا السبب

يعقد الآن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم اجتماعا عاجلا عبر الفيديوكونفرانس ، مع مديري المديريات والإدارات التعليمية، للوقوف على المستجدات الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية للمعلمين، ومبادرة القيم واحترام الآخر، والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.
يحضر الاجتماع كل من : رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس الادارة المركزية التعليم الاساسي بوزارة التربية والتعليم.
كما يحضر أيضا مديرو التعليم العام ، مديري المراحل ، ومديرو التدريب بالمديريات والادارات، ومديرو المدارس الابتدائية .
وعلى جانب آخر .. تشهد 345 مدرسة ابتدائية الآن، إجراء التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات عن التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي:
- يطبق على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في 345 مدرسة
- يستمر على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء
- تم إلزام المعلمين والإداريين والأخصائيين ومديري المدارس بالحضور في أيام التقييم
- يستهدف التقييم الوقوف على نقاط القوة؛ لإثرائها، ونقاط الضعف؛ لعلاجها.
- التقييم يشمل عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية
- التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات ليس له علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.
- نتائج هذا التقييم ستكون "سرِّية"، وستستخدم فقط في أغراض البحث العلمي،
- سيتم الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.
- استلمت المدارس المعنية الصناديق المخصصة لأوراق الأسئلة بواسطة المطبقين
- بعد تطبيق التقييم سيتم التأكد من اغلاق الصناديق بشكل جيد وتسفيرها إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالقاهرة وفق خطة التسفير المرسلة لمديري المديريات التعليمية.
- تم إلزام تلاميذ 5 ابتدائي في المدارس المعنية بضرورة الحضور على مدار يومي التقييم
- لم يتم تحديد ساعة معينة لعقد التقييم أثناء اليوم الدراسي