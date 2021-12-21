طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

كشف تقرير صحفي، عن طلب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، من إدارة الريدز، قبل حسم موقفه من تجديد عقده.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول معرفة إذا ما كانوا يخططون لتدعيم خط هجوم الفريق، في حال استمراره مع الفريق.

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن محمد صلاح يرى أن التعاقد مع النرويجي هالاند سيمثل إضافة قوية لخط هجوم ليفربول، للاستمرار في المنافسة على الألقاب.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن، بسبب الخلاف حول قيمة الراتب في العقد الجديد.

جائزة جديدة.. محمد صلاح لاعب العام في إنجلترا

في سياق آخر، توج محمد صلاح بجائزة جديدة في إنجلترا، خلال الموسم الحالي، بتصويت الجماهير.

وفاز محمد صلاح بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي، بتصويت الجماهير والتي تقدمها صحيفة "ميرور" وشارك فيها 140 ألف مشجع.

وتعد هذه المرة هي الثانية على التوالي، التي يحصد فيها محمد صلاح جائزة لاعب العام في البريميرليج بحسب “ميرو”.

وشارك محمد صلاح في 24 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 22 هدفًا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله في ليفربول البرتغالي جوتا الوصيف بـ 5 أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.