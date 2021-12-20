عقليته مختلفة عن الجميع.. رسالة مؤثرة من ميدو بسبب محمد صلاح

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أن عقلية الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي مختلفة عن أي عقلية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقلية صلاح مختلفة عن الجميع وتلك العقلية سبب نجاحاته، صلاح يقدم درسا للجميع، صلاح يدفع أموالا من جيبه الخاص من أجل تطوير ذاته خاصة على مستوى إنهاء الهجمة، وكان ذلك عندما كان في روما، هذا يعكس لك عقليته المختلفة".

وأضاف: "عقلية صلاح المختلفة ساعدته في الاستمرار في أوروبا، عكس عقليتي، أنا عندما كنت لاعبا في أياكس يوم إجازتي كنت ألعب طاولة على القهوة، ولذلك لم أستمر في أوروبا، وأقولها بدون إحراج يارتني امتلكت عقلية محمد صلاح".

واختم حديثه قائلا: "صلاح بتلك العقلية بات قادرا على اللعب لمدة خمس أو ست سنوات في الأندية الكبرى، صلاح يدرس منافسيه ويهتم بالتفاصيل الصغيرة وهذا يجعله متطورا دائما".

واقتحم أحد المشجعين المصريين ملعب استاد "توتنهام هوتسبير" الذي استضاف مباراة توتنهام و ليفربول مساء أمس الأحد، عقب انتهاء اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري الإنجليزي، من أجل الوصول للنجم المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وعقب المباراة مباشرة، اقتحم مشجع أرضية ملعب توتنهام، وهو مرتديًا علم مصر من أجل محمد صلاح، وقام بالتشبث بقميص نجم ليفربول في لقطة طريفة.

وخيم التعادل على قمة توتنهام ضد ليفربول بنتيجة 2-2 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الــ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 44، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة.