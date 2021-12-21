الدواء المصرية: صرف المضادات الحيوية بروشتة الطبيب فقط

أعلنت هيئة الدواء المصرية، في منشور توعوي لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، إن المسكنات هي الأدوية التي تستخدم لإزالة الألم أو الصداع بصورة مؤقتة مثل الأسبرين والأيبوبروفين و كيتوبروفين.

وأضافت، أنه لابد من استشارة الطبيب أو الصيدلي حال تناول هذا النوع من الدواء خاصةً إذا كان المريض يعاني من قرحة بالمعدة أو مشاكل في الكبد أو الكُلى.



وأوضحت هيئة الدواء، أن صرف المضادات الحيوية، لا يتم إلا بروشتة الطبيب، ولا يُمكن صرفه من أي صيدلية.

وأضافت الهيئة، أن الأدوية آمنة وفعّالة عند اتباع الإرشادات الموجودة في النشرة المخصصة، ويمكن الرجوع للصيدلي، في تلقي عدد الجرعات.

