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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد والمشدد لـ 4 أشخاص في قتل سيدة وطفل بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة 4 أشخاص من ‏عائلة "جمعة" بقرية السحاروة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بالسجن المؤبد علي اثنين منهم، و‏بالسجن المشدد 5 سنوات علي اثنين آخرين، بعد  إعادة محاكمتهم، لاتهامهم ضمن 18 ‏متهما، بالاشتراك في الهجوم علي منزل عائلة "صبح" بالقرية حاملين أسلحة آلية، لإزهاق ‏أرواح من بالبيت، فقتلوا سيدة وطفل.

وتبين أنهم شرعوا في قتل اثنين آخرين، وخطفوا طفلا فقتلوه ‏وألقوه في أحد المصارف المائية  لوجود خلافات بين العائلتين في  شهر نوفمبر ‏‏2011.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك ‏في الجناية رقم 13725 لسنة 2011 مركز المنزلة، والمقيدة برقم 880 لسنة 2011 كلي شمال ‏المنصورة.‏

وأصدرت هيئة المحكمة حكما ضد كلا من: "حسن ح. ح."، بالسجن المؤبد، و "محسن م. ح."، بالسجن ‏المؤبد، و"محمد ر. ص."، بالسجن 5 سنوات، و"فاطمة ع. م."، بالسجن المشدد 5 سنوات، ‏وذلك لأنهم في 25 نوفمبر 2011 كانوا ضمن 18 متهم من عائلة بقرية السحاروة مركز ‏المنزلة، هجموا علي أسرة أخرى بذات القرية حاملين الأسلحة الآلية قاصدين إزهاق أرواحهم، ‏وما أن وصلوا البيت حتي أطلقوا الأعيرة النارية صوبهم.‏

وأكدت تحريات المباحث في القضية، أن المتهمين السادس عشر والسابع عشر حرضا باقي ‏المتهمين على قتل أي من أفراد عائلة المجني عليهم، واتفقوا على ذلك وأعدوا أسلحة نارية ‏‏"بنادق آلية" بعد أن بيتوا النية على ذلك وتوجه المتهمون من الأول حتى العاشر إلي مسكن ‏عائلة المجني عليهم وأطلقوا وابل من الأعيرة صوبه حال تواجد المجني عليهم من الأول حتى ‏الرابعة داخله قاصدين قتلهم وما أن ظفروا بالمجني عليها الأولى حتى قتلها المتهم الثاني بأن ‏أطلق صوبه أعيرة باستعمال السلاح المعد ليظفروا حينها بالمجني عليه الثاني .

وقام المتهم ‏الأول بقتله بذات الكيفية حال تواجد الباقين واستمرارهم في إطلاق الأعيرة لمؤازرتهم في حين ‏تمكن المجني عليهما الثالث والرابعة من النجاة بنفسيهما، وبعدها قام المتهمون الأول والحادي ‏عشر والثاني عشر بخطف المجني عليه الخامس واقتياده عنوة لحظيرة الأول باشتراك مع التاسع ‏والعاشر والثالث عشر ليقوم التاسع بإطلاق أعيرة من سلاح ناري «بندقية آلية» صوبه قاصدين ‏قتله محدثين إصابته التي أودت بحياته ويقوم الأخيران بالتخلص من جثمانه بإلقائها بأحد ‏المصارف.‏


‏ وبتاريخ الواقعة وبناء على الاتفاق والتحريض قام المتهمان 14، 15 بإطلاق أعيرة من ‏سلاحين ناريين “بندقيتين آليتين” صوب المجني عليه السادس قاصدين قتله فأحدثا إصابته التي جري مداركتها بالعلاج، في حين قام الثامن عشر بقتل المجني عليه الأخير عمدا على إثر قيام ‏الأخير بمعاتبته على ما يقوم به أفراد عائلته‎.‎‏

محافظة الدقهلية الدقهلية السجن المشدد محكمة جنايات محكمة جنايات المنصورة تحريات المباحث المشدد 5 سنوات

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