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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. "وافي" يُعلن اكتمال 16 مشروعاً سكنياً في مدن المملكة

صدى البلد

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" عن إنجاز 16 مشروعاً سكنياً في عدد من مدن ومناطق المملكة، منها (الرياض، جدة، الخبر، الأحساء) بإجمالي قيمة بيعيّة تجاوزت 2.3 مليار ريال، على مساحات تتجاوز 638 ألف متر مربع، وتشمل المشاريع تصاميم وخيارات متنوعة من الوحدات التي تنوعت بين الفلل والتاون هاوس والشقق.


وأوضحت اللجنة أن المشاريع السكنية المنجزة بدأ تسليم عدد كبير من وحداتها للأسر المستفيدة ضمن برنامج سكني وفق الجداول الزمنية المُعدة، ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بجودة عالية، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.


بدوره، أكد أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" نايف بن نواف الشريف، على استمرار متابعة "وافي" لنسب إنجاز المشاريع السكنية المُرخصة في جميع مدن ومناطق المملكة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية وتسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.


وأشار الأمين العام إلى أن الفرق الفنية التابعة لـ"وافي" تقوم بشكل دوري ومستمر بزيارات هندسية على المشاريع أثناء تنفيذها للتأكد من التزام المطورين العقاريين بجداول كميات مواد البناء المتفق عليها، ومطابقة ما تم تنفيذه مع المخططات التصميمية في العقود المبرمة، وكافة التفاصيل على مستوى بنود الأعمال التنفيذية لكل وحدة.


ويُلزم "وافي" المطورين العقاريين بعدم بيع أو تأجير أية وحدات عقارية لم تكتمل إلا بعد استكمال أخذ التراخيص اللازمة لها، بما يضمن عدم جمع المبالغ المالية من المشترين إلا في حسابات الضمان المخصصة لذلك، ولا يصرف منها إلا بناءً على نسب إنجاز وبوثائق صرف معتمدة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني.


يُذكر أن برنامج "وافي" يُقدم التراخيص اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء ويقوم بمتابعة نسبة إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وافى لجنة البيع أو التأجير على الخارطة 16 مشروعا سكنيا مناطق المملكة الرياض جدة الخبر الأحساء

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