الحلم يقترب.. مشروع توشكى دلتا جديدة في أسوان تهدف للاكتفاء الذاتي

يعد مشروع توشكى من أهم المشروعات الزراعية التى تقام في مصر حاليا، حيث يهدف إلى إلي خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل، وتساهم في إضافة مساحة تصل إلي 540 ألف فدان للرقعة الزراعية ، يتم ريها بمياه النيل ، عبر ترعة الشيخ زايد التي تبلغ حصتها من المياه حوالي 5.5 مليار م3 سنويا.

مشروع ترعة الشيخ زايد

بدء تنفيذ مشروع ترعة الشيخ زايد في يناير 1997 , ويجري تنفيذ العمل وفقاً لجدول زمني محدد , وقد شهد عام 2003 بدء ضخ المياه في الترعة لأول مرة.

هدف المشروع :

يهدف المشروع إلى التغلب على الفجوة الغذائية، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية، بحوالي 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، مع تعظيم عائد الموارد المتاحة، وزيادة الصادرات الزراعية.

images (30)

كما يهدف المشروع، إلى التشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق، وتخفيف الضغط على وادي ودلتا النيل، وهو مشروع زراعي ضخم، احتاج إلى تنفيذ أعمال شبكة طرق رئيسية ومدقات، وإنشاء شبكات ري، وكهرباء.



إضافة لتشغيل العمالة وتقليل الاستيراد، وزراعة محاصيل استراتيجية وإنشاء مجتمعات عمرانية

زراعة القمح

ستحقق توشكى حلم الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القمح بشكل كبير، ولن تحتاج مصر بعد خيرات توشكى إلا لاستيراد ربع الكمية التي تستوردها الآن ، حيث بلغت المساحات المنزرعة بمحصول القمح بلغت 23 ألفا و742 فدان.

زراعة النخيل والبنجر :

المساحات المنزرعة بالنخيل 21 ألفا و450 فدانا منها 21 ألف فدان تم زراعت ، إضافة إلي أن المساحات المنزرعة بمحصول البنجر فى مشروع توشكى بلغت 1943 فدانا، فى حين بلغت المساحات المنزرعة بالبرسيم 30 ألفا و105 أفدنة.

images (28)

مميزات منطقة توشكي

يتميز مناخ المنطقة بالدفء والجفاف مما يساعد علي سرعة نضج الفواكه والخضراوات في أوقات مبكرة عن مثيلاتها في الدول المجاورة.

يتم تصدير بعض المحاصيل مثل العنب والكنتالوب والفاصوليا الخضراء للأسواق الأوروبية .

يتم زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل مثل:

الزراعة علي مياه ترعة الشيخ زايد وفروعها:

الذرة – الشعير – القمح – الخرشوف – الفراولة – العنب – الاسبراجس .

الزراعة علي مياه الآبارالجوفية المنتشرة علي جانبي ترعة الشيخ زايد:

الكركديه – الفول السوداني- القمح – الموالح – النخيل.

الزراعة الشاطئية علي جانبي خور توشكي وجوانب المنخفضات:

البطيخ – الكنتالوب.



الاستثمار الحيواني:

تتميز المنطقة بانتشار المحاصيل التي تصلح كعلف للحيوان مما يؤدي إلي توافر اللحوم الحمراء والألبان وتصنيع منتجاتها.





images (27)





أما عن آخر التطورات التى طرأت على مشروع توشكي ، قال الدكتور أحمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة إنه زادت المساحات الزراعية بنسبة 30% عن الأعوام السابقة ، كما يتم استصلاح حوالى 450 ألف فدان مستقبلًا .

وأوضح "عبدالعزيز" خلال تصريحات ل "صدى البلد" أنهم بصدد طرح عدة منخفضات بتوشكى للاستزراع أو الاستثمار السمكي ، منوهَا إلى أن الوزير وجه بضرورة انشاء وحدات إنتاج سماد عضوي أو كمبوست توفيرًا لأزمة الأسمدة

من جهته، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بمشروعات التوسع الأفقي، حيث تعدّ زيادة الرقعة الزراعية عاملاً مهمًا فيها، مضيفًا أن الحكومة تُنفق الملايين في سبل استصلاح الأراضي.

وأضاف، أن هدف الدولة تحقيق الأمن الغذائي، إضافة لتشغيل العمالة وتقليل الاستيراد، وزراعة محاصيل استراتيجية وإنشاء مجتمعات عمرانية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تثق في أن توشكى منطقة واعدة ومُبشرة وناجحة وتمتلك جميع مقومات الزراعة، حيث كان إحياء المشروع تحدٍ كبير للدولة المصرية.





وأوضح القصير، أنه قام بأكثر من زيارة تفقدية لمشروع توشكى أثبتت أنه يمتلك مقومات النجاح، وأنه تم إجراء حصر نوعي لتصنيف الأراضي بتوشكى بهدف توفير دليل مرجعي للتأكد من صلاحيتها للزراعة.