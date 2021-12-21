متحدث الوزارة يكشف لأول مرة على الهواء أسعار شرائح الكهرباء ..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن منظومة الكهرباء الأن في مصر الكترونية بالكامل ولا يوجد بها تدخل لأي عنصر بشري ، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تساعد المواطن على التحكم في استهلاكه من الكهرباء .

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في قناه " الحدث اليوم " ، إن أسعار العداد القديم هي نفس أسعار العداد الكارت ، مؤكدا أن قارئ العداد يذهب لقراءة الاستهلاك وبعدها يتم حسابها عن طريق الشريحة المقابلة لها ، ويتم مراجعة حسابات العدادات أول بأول واذا كان هناك فرق حساب يتم خصمة عند الشحن الجديد .

واوضح ايمن حمزة ، أن اسعار الكهرباء تتدرج حسب الاستهلاك ويمكن أن يدفع المواطن المستهلك 20 جنيه إذا استهلك أكثر من 100 كيلو وإذا استخدم 650 كيلو يكون هناك فرق حساب يصل الي 250 جنيه واذا ذاد الاستهلاك عن 1000 كيلو يصل الحساب إلي 400 جنيه وهذا يسمي فرق حساب وليس غرامات .

وتابع : أسعار الكهرباء بها تدرج حسب الفئات ومنها محدودي الدخل وبالتالي يكون سعر الكهرباء أقل وكلما زاد الاستهلاك زاد سعر الكهرباء المتواجد ، مؤكدا أنه حتي 650 كيلو يكون هناك دعم وإذا زاد لا يكون هناك دعم علي السعر وهناك دعم موجة يصل إلى 76 مليار جنيه.