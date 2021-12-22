محاكمة 3 سيدات وعامل استدرجوا رجل أعمال وقتلوه في المنصورة

تنظر محكمة جنايات المنصورة قضية قتل رجل أعمال على يد ثلاث سيدات وعامل .

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين عدد من الطلبات، من هيئة المحكمة والتي استمعت إليه حضور الطب الشرعي لمناقشته فى التقرير الصادر منه عن تشريح جثة المجني عليه، ما كلف بحضور رئيس مباحث المركز الذي حرر القضية لسؤاله، فيما طلب دفاع المتهمة الثاني بيانا من شركة المحمول للمكالمات الصادرة من هاتفه مع المتهمة الأولى وتوقيتها.

يذكر ان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية قرر إحالة كل من:" ولاء ف 42 سنة، صاحبة محل ادوات منزلية، وروان ا 20 سنة طالب. بكلية الصيدلة، حسام م ن 20 سنة، عامل، وياسمين أ م 23 سنة، عاملة والجميع مقيمون ببندر ميت غمر بمحافظة الدقهلية".