تشافي: لن أستطيع النوم بعد تعادل برشلونة مع إشبيلية

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه من التعادل الإيجابي (1-1) مع إشبيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، من منافسات الليجا، التي أقيمت في معقل الأندلسيين “رامون سانشيز بيزخوان”.

وسجل لإشبيلية بابو جوميز في الدقيقة 32، بينما سجل لبرشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة 45.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لدي شعور (مختلط) حلو ومر، وسيصعب عليّ النوم، حيث كان علينا تحقيق الفوز اليوم".

وأردف: "يجب أن نكون أكثر هدوءاً، وفي الشوط الأول كنا جيدين جدا وأظهرنا شخصيتنا، والفريق يتطور ونقوم بعمل جيد".

وأضاف: "اليوم احتجنا الفوز من أجل التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال، وفخورون بالفريق رغم التعادل، لكن لم يحالفنا الحظ، حيث ارتطمت كرة ديمبلي في القائم، ونافسنا فريقا عظيما".

وتابع: "لعبنا من أجل الفوز، وأنا فخور وسعيد بالفريق والتزامهم، وديمبلي لعب كجناح اليوم على الخط لكن كان ينقصه التسجيل".

وأردف: "من المخزي أن نخرج متعادلين اليوم. تهيأت لنا فرصة ذهبية للوصول لمركز مؤهل لدوري الأبطال، والنقطة لا تخدمنا. المشاعر جيدة لكن النتيجة لا، وسنحاول في العام الجديد".

وعن الحكام، علق: "لن أقول أي شيء، ما الذي سأقوله؟ فالحكام وظيفتهم صعبة للغاية، ونحن نحاول بالفعل مساعدتهم".

واستكمل: "من العار ألا نفوز اليوم، أنا غير راض، وافتقدنا الصبر ومعرفة الوقت المناسب للهجوم".

وواصل: "لا أعتقد أننا نفتقر للتسجيل بل افتقرنا لفهم المباراة والنضج لمعرفة ما نحتاجه، واتخذنا قرارات خاطئة".

وأتم: "إشبيلية فريق يتمتع بخبرة كبيرة، وكوندي دافع بقوة ضد الزلزولي، وصنعنا الفارق وكنا أفضل، لذلك أعتقد أننا نستحق المزيد".

وبهذا التعادل رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

