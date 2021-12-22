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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرحي يمنيون ينهون علاجهم في عمان ويشكرون السلطنة

المصابين
المصابين

اختتم خمسون جريحاً من عدة محافظات يمنية من المتضررين من الحرب رحلتهم العلاجية وإعادة التأهيل بنجاح في المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان .

وبحسب صحيفة الشبيبة العمانية؛ ويعد هذا هي الدفعة التاسعة من الجرحى الذين انطلقوا من مأرب قبل شهر من عدة محافظات يمنية وتلقوا الرعاية والتدريب وإعادة التأهيل الطبيعي وتركيب أطراف صناعية في المركز العربي بصلالة لفترة استمرت شهراً .

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ومن جانبه؛ قال  حسين عباد وهو من أبناء محافظة مأرب فقد طرفه اليمنى قبل خمس سنوات بانفجار لغم أنه عانى خلال الثمانية الأشهر الأولى معاناة قاسية وكان كل تحركاته على العكاكيز ويضيف عباد أن طرفه الجديد سيخفف عنه كثيراً.

وعبر الجرحى عن شكرهم لسلطنة عمان وسلطانها هيثم بن طارق لما وجدوه من حفاوة الاستقبال والتسهيلات خلال رحلتهم إلى صلالة .

وبدوره أيضا ذكر أحمد الحاوري من أبناء محافظة ريمة نازحاً في مأرب أصيب بلغم أرضي  أنه لمس التحسن بعد أن ركب الطرف الصناعي وهناك فرق.

وأبدى الجرحى شكرهم لإدارة المركز العربي وطاقمه الإداري والطبي والجهود الإنسانية التي تبتذل للتخفيف من معاناة المدنيين في اليمن.

وأشاد مؤسس المركز العربي الشيخ حمود سعيد المخلافي بالمواقف الإنسانية والأخوية لسلطنة عمان قيادة وشعبا بقيادة السلطان هيثم بن طارق قائد مسيرة النهضة العمانية .

ويذكر أن المركز العربي للأطراف الصناعية المشروع الإنساني الخيري أنجز خلال الفترة السابقة خمسمائة وخمسين جريحاً بينهم 19 طفلاً و18 امرأة تلقوا الرعاية والتدريب وإعادة التأهيل الطبيعي وركبوا أطرافا صناعية ضمن تسع دفع من جرحى عدة محافظات يمنية.

اليمن سلطنة عمان اطراف صناعية السلطان هيثم بن طارق محافظة مأرب حرب اليمن

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