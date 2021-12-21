اليمن.. غارات جوية ضد ميليشيا الحوثي غرب تعز

شنّت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية غرب تعز اليمنية.

وبحسب ما ذكر مصدر عسكري وفق إخبارية "العربية": “استهدفت ثلاث غارات للتحالف أطقمًا حوثية وتجمعًا لعناصر الميليشيات المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز”.

وبيًن أن العملية العسكرية شهدت كذلك سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.

يأتي ذلك بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وأشار "التحالف" إلى إسقاطه الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

وأكد أن ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.