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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجديد مفيش.. السيسي: مش هنحط بطاقة تموين تاني لأكتر من فردين فى اللي فات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “مش هنحط بطاقة تموين تاني لأكثر من فردين فى اللي فات، والجديد لا مفيش”، معقبا: "جميع المؤتمرات التي يتم تنفيذها يكون الهدف منها استدعاء الدروس والعظة والعبر من أجل تشكيل أرضية فهم مشترك”.

في سياق متصل، أضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط: “أختي اللي قالتلي إنها عندها ستة مش عارف تعيشهم، رديت عليها قلتلها إني عندي 100 مليون عايز أعيشهم أعمل إيه”.

وتابع: “مش وعود وكلام جميل، لا كلنا مع بعض هنخلص”.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي بطاقة تموين تشكيل أرضية فهم مشترك مجمع انتاج البنزين بشركة اسيوط الرئيس السيسي

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