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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الحفظ من الحسد .. أذكار وآيات رددها النبي ونصح بها العلماء

القرآن الكريم
القرآن الكريم

دعاء الحفظ من الحسد .. يبحث عنه الكثير من الناس بسبب الأذى الذي يلحق بالإنسان من جراء هذا الفعل الذي ذكر في القرآن الكريم وأصيب به النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعاء الحفظ من الحسد له عدة صيغ وآيات من القرآن الكريم نصح العلماء بترديدها في كل وقت ، ودعاء الحفظ من الحسد ليس أذكار وأدعية فقط بل يشمل بعض آيات القرآن الكريم التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم ، كما نصح بعض العلماء بالحرص يوميا على ترديد أذكار الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة وأذكار المساء قبل غروب الشمس بساعة ووقتها ممتد الى صلاة العشاء ، فهذه الأذكار تحفظ الإنسان من كل حسد أو شر أو أذى . 

 

دعاءالحفظ من الحسد

 

« أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

« أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

« أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».

« بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ »

« اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

« اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

« بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

« أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

« أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

« أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض».

 

الرُّقية الشرعية من السُّنة النبوية

١-  بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
٢- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ. بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.

٣- بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.

٤- أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.

٥- أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.

٦- اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.

أدعية لدفع الحسد والعين

« اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات الا أنت، ولا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم لا خير الا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك».

« أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».

« اللهم ياحي ياقيوم برحمتك استغيث ياقوي ياعزيز بك استجير ياولي المؤمنين باسمك الاعظم اناديك فاغثني وارحمني واجرني من الشر كله ماعلمت منه ومالم اعلم، اللهم ابطل اثر عين نظرت لي او لنعمة انعمت بها علي وماباركت».

« اللهم ابطل اثر حسد حاسد تمنى زوال نعمتك عني، اللهم ابطل عينا اصابتني بعرس او وليمه في محضر من الناس، اللهم ابطل عينا اصابتني على العافيه او الصحه والشباب، اللهم ابطل عينا اصابتني على الحسن والجمال، اللهم ابطل حسدا اصابني على الحسن والجمال، اللهم ابطل عينا اصابتني».

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دعاء لحفظ الأبناء من الحسد


دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد ، لعله من أكثر الأمور التي يخشاها الآباء على أبنائهم، فخوف الوالدين على أبنائهم من أن يصابوا بالعين أو الحسد، أكبر بكثير من خوفهم على أنفسهم، ومن دعاء لحفظ الأبناء من العين والحسد ، ما يلي:

1- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.
2- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.
3- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.
4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.
5- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.
6- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سووء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السووء.
7- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.
8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة ، فاحفظهم بعينك التي لا تنام ، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين ، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم .

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