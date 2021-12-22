مخدرات الكريسماس.. الداخلية تداهم مصنع الكيف بمدينة السلام |شاهد

حول تشكيل عصابي شقة بمدينة السلام لمصنع مواد مخدرة لترويجها قبل أعياد الكريسماس، حيث تم مداهمة الشقة وضبط المتهمين والمخدرات ومواد التصنيع .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - سيدة) بمزاولة نشاط غيـر مشـروع فى مجـال تسليم وتجهيـز المواد المخدرة بقصد الإتجار واتخاذهم من الشقة سكن أحدهم "كائنة بدائرة القسم" مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضـبطهم حـال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي –عدد من أدوات التصنيع والتغليف). .



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.