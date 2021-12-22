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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات الكريسماس.. الداخلية تداهم مصنع الكيف بمدينة السلام |شاهد

صدى البلد

حول تشكيل عصابي شقة بمدينة السلام لمصنع مواد مخدرة لترويجها قبل أعياد الكريسماس، حيث تم مداهمة الشقة وضبط المتهمين والمخدرات ومواد التصنيع .

 

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - سيدة) بمزاولة نشاط غيـر مشـروع فى مجـال تسليم وتجهيـز المواد المخدرة بقصد الإتجار واتخاذهم من الشقة سكن أحدهم "كائنة بدائرة القسم" مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضـبطهم حـال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي –عدد من أدوات التصنيع والتغليف). .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار الحوادث مخدرات مصنع مخدرات مديرية أمن القاهرة اعياد الكريسماس

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