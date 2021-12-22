خالد عبد الغفار:2 مليون خدمة لأهالي الصعيد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن محافظات الصعيد تستطيع الحصول على أكثر من 2 مليون خدمة يتمتع بها جميع المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف خالد عبد الغفار، خلال كلمته بفعاليات إفتتاح لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط، أنه يتم العمل مع المجتمع المدني، من مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات علاجية ومركز مجدي يعقوب بأسوان، الذى يقدم علاج متخصص للأطفال.



وأشار إلى أنه يتم التدريب على رفع كفاءة الأطقم الطبية بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع الجامعات المصرية.

