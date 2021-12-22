ضبط متسول يتحرش بالفتيات والسيدات في مدينة قنا.. صور

تمكنت إدارة الأزمات بمجلس مدينة قنا، من ضبط متسول متحرش، اعتاد التحرش بالفتيات والسيدات، وتم تسليمه إلى قسم شرطة قنا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
تبقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، عدة شكاوي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسيدات وفتيات تناشد بسرعة القبض على أحد المتسولين بمنطقة الإشارة وسط مدينة قنا .
وأفادت السيدات المتضررات ، أن المتسول يتعرض بالسب والشتم بألفاظ نابية لكل من لا يلبى طلباته في الطريق ، واعتاد التحرش بالفتيات والسيدات عبر شدهن من ملابسهم وسبهن بألفاظ خادشة للحياء.
وأوضح أشرف أنور ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، أنه كلف إدارة الأزمات برئاسة علاء محمد، بسرعة ضبط المتسول والتحفظ عليه و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
وأضاف أنور، أن إدارة الازمات تمكنت بعد البحث لمدة 3 أيام من ضبطه بمنطقة عمر أفندي والتحفظ عليه بمبنى الوحدة المحلية، وتسليمه إلى قسم شرطة قنا لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.