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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دور الإعلام فى مواجهة الشائعات..ندوة بمجمع إعلام قنا

مركز إعلام قنا
مركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، ندوة بعنوان " دور الإعلام فى مواجهة الشائعات " حاضر فيها الدكتورة شريهان محمود كشك، مدرس الصحافة بكلية إعلام قنا، بحضور نادية شوقي ، مدير مجمع إعلام قنا ، و أدارها يوسف رجب، نائب مدير المجمع، و سهير السيد ، مسئول البرامج التنموية.

وقالت الدكتورة شريهان محمود كشك، مدرس الصحافة بكلية الإعلام و تكنولوجيا الاتصال بـ قنا ، للشائعات أضرار ونتائج كارثية لا تقتصر على فئة بعينها ، فكل شائعة تستهدف فرد أو فئة أو كيان معين ، فقد يكون المستهدف شخص ما لتشويه صورته و قد تكون دولة للتأثير على مسيرة التنمية بها، لذلك نستطيع أن نرصد أهم أضرارها فى" إحداث تفكك أسرى، التأثير على الأمن القومى للدولة، التشكيك فى العقيدة، الإضرار بالاقتصاد الوطني، و انعدام الثقة بالآخرين".

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و تابعت كشك ، الشائعات أصبحت نهج مستمر وحال دائم نستيقظ عليه كل صباح ، وتعد من أكثر الرذائل التى متى تفشت فى أمة اضطربت أحوالها ، و تعرف لغوياً بأنها خبر أو مجموعة  أخبار زائفة تنتشر فى المجتمع بشكل سريع وتتداول بين الناس ظناً منهم انها صحيحة، و لم يسلم منها أحد، فالسيدة عائشة رضوان الله عليها، لم تسلم من الشائعات التى نالت من شرفها و سمعتها.

وأوضحت كشك ، للشائعات أسباب عديدة منها" الهوى و النفاق، الجهل، الفراغ، الكراهية، حب الظهور، القلق ، و سوء الوضع الاجتماعى "، و كان لظهور مواقع التواصل الاجتماعى دور كبير فى انتشار وتزايد نسبة تداول الشائعات بين المواطنين.

و أشارت أبوالحسن ، إلى أن الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة ، وخاصة المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات ، كان لهما دور هام فى الرد على الكثير من الشائعات سواء داخلياً او خارجياً، فمصر تعرضت لعدد كارثى من الشائعات على مدار السنوات الأخيرة، ففى الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠ ارتفعت نسبة تداول الشائعات فى مصر من ٢.٣٪ إلى ٢٩.٣٪ ، و فى العام ٢٠٢١ تم رصد ٢١ ألف شائعة خلال ٣ شهور فقط.

وأضافت كشك ، بأن فترة بداية ظهور فيروس كورونا شهدت انتشار واسع لشائعات لا حصر لها فى مختلف المجالات ، ما بين شائعات تهدف للترويج لمنتجات او أدوية معينة كالتى تتحدث عن وصفات طبية، وأخرى تهدف لتشويه صورة دولة كالاتهامات المتبادلة بين الصين وأمريكا حول المتسبب فى ظهور الفيروس.

وأوضحت مدرس الصحافة ، بأن عوامل مكافحة الشائعات ، تتمثل فى التأكد من المصدر  والعودة للمصدر الرسمى المفترض أن تصدر منه المعلومة، تحليل الإشاعة أو الخبر  المتداول،  تحرى الدقة فى كل ما ينشر أو يذاع ، إضافة للعودة للمواقع المتخصصة فى كشف الصور المفبركة خاصة من يعلمون فى مجال الإعلام ، لأن وسائل الإعلام لها الدور الأكبر و الأهم فى مواجهة الشائعات .


 

مركز إعلام قنا
مركز إعلام قنا
مركز إعلام قنا
مركز إعلام قنا
مركز إعلام قنا
مركز إعلام قنا

 

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