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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسفرت عن ضبط 1266 مخالفة

1266 مخالفة.. السكرتير العام لمحافظة قنا يقود حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة بقنا

قاد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحطات الوقود ، أسفرت عن ضبط 1266 مخالفة بمراكز المحافظة التسعة وذلك بالتنسيق بين  مديرية التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعى و مجالس المدن .

رافقه خلال الجولة ، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، و أشرف أنور ، نائب رئيس مدينة قنا ، بناءاً علي توجيهات اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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تفقد السكرتير العام ، عدد من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد ، و التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين .

واستفسر السكرتير العام ، من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائى ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين .

وتابع الطيبى، حركة البيع بعدد من محلات الخضروات والفاكهة للوقوف على الأسعار، والتأكد من عدم المغالاة علي المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم، و استفسر من المواطنين عن مدى رضائهم عن الأسعار وجودة الخضروات المعروضة .

كما تفقد السكرتير العام ، عدد من محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها وأسعار البيع للمواطنين والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية للحفاظ علي صحة المواطنين ، و تفقد محطات الوقود لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات .

قال السكرتير العام لمحافظة قنا ، إن الحملة التموينية المكبرة أسفرت عن ضبط 1266 مخالفة بمراكز المحافظة ، شملت 362 بقطاع التموين و 60 مخالفة بقطاع البيئة و 51 بالصحة، بالإضافة إلى 260 بالنظافة وفى قطاع الإشغالات 433 مخالفة و 100 مخالفة لمحلات بدون ترخيص.

وأضاف أحمد السيد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، بأن حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر ، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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حملة تموينية مكبرة بقنا 
حملة تموينية مكبرة بقنا 
حملة تموينية مكبرة بقنا 

 

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