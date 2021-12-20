1266 مخالفة.. السكرتير العام لمحافظة قنا يقود حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق

قاد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحطات الوقود ، أسفرت عن ضبط 1266 مخالفة بمراكز المحافظة التسعة وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعى و مجالس المدن .
رافقه خلال الجولة ، أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، و أشرف أنور ، نائب رئيس مدينة قنا ، بناءاً علي توجيهات اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
تفقد السكرتير العام ، عدد من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد ، و التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين .
واستفسر السكرتير العام ، من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائى ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين .
وتابع الطيبى، حركة البيع بعدد من محلات الخضروات والفاكهة للوقوف على الأسعار، والتأكد من عدم المغالاة علي المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم، و استفسر من المواطنين عن مدى رضائهم عن الأسعار وجودة الخضروات المعروضة .
كما تفقد السكرتير العام ، عدد من محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها وأسعار البيع للمواطنين والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية للحفاظ علي صحة المواطنين ، و تفقد محطات الوقود لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات .
قال السكرتير العام لمحافظة قنا ، إن الحملة التموينية المكبرة أسفرت عن ضبط 1266 مخالفة بمراكز المحافظة ، شملت 362 بقطاع التموين و 60 مخالفة بقطاع البيئة و 51 بالصحة، بالإضافة إلى 260 بالنظافة وفى قطاع الإشغالات 433 مخالفة و 100 مخالفة لمحلات بدون ترخيص.
وأضاف أحمد السيد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، بأن حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر ، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
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