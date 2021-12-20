بدء تلقى طلبات التقديم للأم المثالية لعام ٢٠٢٢ بمحافظة قنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بـ قنا ، اليوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021م ، بدء تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة قنا ، على أن يستمر التقديم حتى 20 يناير 2022م ، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا .



وقال محافظ قنا : سوف يتم اختيار الأمهات المثاليات لعام 2022م طبقا للفئات الآتية " الأم المثالية – الأم من ذوي الهمم – أم الابن من ذوي الهمم أو يكون متميزا في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية - الأسرة البديلة - أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية – أم حاصلة علي مشروع التمكين الاقتصادي".

وأضاف محافظ قنا ، أنه سوف يتم قبول الطلبات وفحصها ومطابقتها للشروط بعد استيفاء المستندات المطلوبة والتى تتضمن " إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بأي صلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعي حالياً - السن لا يقل عن 50 سنة للأمهات سواء " الطبيعية من ذوي الهمم أم التمكين الاقتصادي" – السن لا يقل عن 45 سنة لفئات الأسر البديلة وأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية – لا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء".

وتابع محافظ قنا : بالإضافة إلي شروط تعزز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة والالتزام بمنظومة القيم والأخلاق والهوية الوطنية، مشيرا إلى أنه يتم استقبال طلبات المرشحات بكل الوحدات والإدارات الاجتماعية علي مستوي محافظة قنا .