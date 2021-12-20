محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يضعان حجر أساس مشروع جرين سيتي

وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى للعاملين بالجامعة، الذى يقام بمدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والأستاذ الدكتور عباس منصور ، رئيس الجامعة السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات الجامعة .

أوضح محافظ قنا ، بأن مشروع جرين سيتى السكنى يعد أول وأكبر كومباوند فى مدينة قنا الجديدة ، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة داخل المحافظة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأفضل، كما أنه يمثل نموذجا مختلفاً من التطور السكنى و فكر جديد نحو الاستثمار بشكل أفضل .

و قال الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن المشروع يقع على مساحة ٥٠.٤ فدان تشمل مبانى سكنية وخدمية ومساحات خضراء ، تم تخصيص ٥٠٪؜ من إجمالى المساحة للمبانى السكنية ، و ٣٨٪؜ للمساحات الخضراء والشوارع ، و ٦٪؜ للمبانى الخدمية ، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال ٥ سنوات.

وأضاف غرباوى ، بأن المشروع سوف يضم مبانى سكنية متنوعة ما بين فيلات على مساحة ٣٠٠ متر ، و نموذج سكنى على مساحة ٨٩٣ متر ، و عمارات سكنية على مساحة ٤٠٠ متر ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين فى إختيار النموذج السكنى المناسب لهم وتنفيذه .

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى

وضع حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى