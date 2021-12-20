محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يضعان حجر أساس مشروع جرين سيتي

وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى للعاملين بالجامعة، الذى يقام بمدينة قنا الجديدة.
جاء ذلك بحضور المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والأستاذ الدكتور عباس منصور ، رئيس الجامعة السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات الجامعة .
أوضح محافظ قنا ، بأن مشروع جرين سيتى السكنى يعد أول وأكبر كومباوند فى مدينة قنا الجديدة ، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة داخل المحافظة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأفضل، كما أنه يمثل نموذجا مختلفاً من التطور السكنى و فكر جديد نحو الاستثمار بشكل أفضل .
و قال الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن المشروع يقع على مساحة ٥٠.٤ فدان تشمل مبانى سكنية وخدمية ومساحات خضراء ، تم تخصيص ٥٠٪ من إجمالى المساحة للمبانى السكنية ، و ٣٨٪ للمساحات الخضراء والشوارع ، و ٦٪ للمبانى الخدمية ، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال ٥ سنوات.
وأضاف غرباوى ، بأن المشروع سوف يضم مبانى سكنية متنوعة ما بين فيلات على مساحة ٣٠٠ متر ، و نموذج سكنى على مساحة ٨٩٣ متر ، و عمارات سكنية على مساحة ٤٠٠ متر ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين فى إختيار النموذج السكنى المناسب لهم وتنفيذه .