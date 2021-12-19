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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرية تعليم قنا تنظم احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

احتفال اليوم العالمى
احتفال اليوم العالمى للغة العربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، احتفالية فنية بقاعة المديرية، اليوم الأحد، بمناسبة باليوم العالمي للغة العربية، تزامناً مع الاحتفال العالمى الموافق 18 ديسمبر من كل عام.


حضر فعاليات الاحتفال حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، والشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، و ممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات المجتمعية والإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

 

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بدأت فعاليات الحفل بآيات من القرآن الكريم، تخللها أنشطة طلابية نظمتها الإدارات التعليمية بالمحافظة، المرتبطة بالشعر والأدب وفقرات التخاطب بالإشارة وعرض المعلومات التي تبين وتوضح مدى أهمية اللغة العربية.

 

وأثنى حازم عمر نائب محافظ قنا ، على التنظيم والحفل وأهميته، معربا عن فخره باللغة العربية، مشيداً بقرار منظمة اليونسكو، بوضع اللغة العربية ضمن التراث غير المادي، موضحاً أن فخرنا باللغة العربية بدء عندما اصطفاها الله من بين كل اللغات بأن تكون هي لغة القرآن الكريم، ولكونها داراً لحفظ الفكر والإبداع، مؤكداً أن الدولة تتحرك في كافة الاتجاهات، للحفاظ على اللغة، بما يخدم الصالح لأبنائنا وهوية ومستقبل الأجيال القادمة.

 

وأكد الدكتور صبري خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أهمية الاحتفال بالأيام العالمية عامة، ويوم اللغة العربية، خاصة، قائلا: يجب علينا توعية أبنائنا وتعريفهم قدر وأهمية اللغة العربية بين اللغات، لافتاً إلى أن المديرية تنظم مسابقات ثقافية في الإذاعة المدرسية بالمدارس وورش عمل يقوم بها معلمو اللغة العربية، وكذلك مسرحيات وقصص قصيرة، وتشجع الطلبة على المشاركة والابتكار لإثراء ثقافتهم، وتعريفهم بأهمية اللغة العربية.

 

يذكر إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" يوم 14 ديسمبر من الشهر الحالي ، عن إدراج اللغة العربية ضمن قائمة التراث غير المادي، ووصفت المنظمة الأممية أن اللغة العربية يتحدث بها 400 مليون نسمة حول العالم ، إذ وصفت المنظمة الخط العربي بأنه "تعبير عن التناسق والجمال".

 

احتفال اليوم العالمى للغة العربية
احتفال اليوم العالمى للغة العربية
احتفال اليوم العالمى للغة العربية
نائب محافظ قنا
احتفال اليوم العالمى للغة العربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا
احتفال اليوم العالمى للغة العربية
احتفال اليوم العالمى للغة العربية
قنا احتفالية التعليم اليوم العالمي للغة العربية اللغة العربية

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