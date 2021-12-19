محافظ قنا يتابع فعاليات اليوم الأول للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ضمن فعاليات الحملة القومية

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمقر وحدة صحة الأسرة بمدينة العمال .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

قال محافظ قنا ، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام حتى الأربعاء الموافق ٢٢ ديسمبر ، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات سواء كانوا مصريين أو وافدين بهدف رفع المناعة لديهم ضد هذا المرض، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم ١٦.٥ مليون طفل على مستوى الجمهورية .

وأضاف الداودى ، بأن الحملة تستهدف تطعيم ٥٨١ الف و ٩٤٢ طفل من خلال الدفع بعدد ٢٣٤٩ فريق طبى لإجراء التطعيمات موزعة كما يلى' ١٢٢٧٣٥ طفل و ٢٥٥ فريق بمركز قنا ، ٩٥٠٠٠ طفل و ٢٢٦ فريق بمركز نجع حمادى ، ٨٩٩٥٦ طفل و ١٨٠ فريق بمركز دشنا ، ٨٩١٦١ طفل و ٢٢٣ فريق بمركز أبوتشت ، ٨٢٢٥٦ طفل و ٢٠٣ فريق بمركز قوص ، ٣٤٧٠٣ طفل و ٨٩ فريق بمركز فرشوط ، ٢٧١٢١ طفل و ٦٩ فريق بمركز قفط ، ٢٦٨٩٣ طفل و ٥٦ فريق بمركز نقاده ، ١٤١١٧ طفل و ٣٨ فريق بمركز الوقف".

و أشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن الفرق المكلفة بإجراء التطعيمات منها ١١٠٦ فريق متنقل من منزل إلى منزل ، و ٢٤٣ فريقا ثابتا بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة و مراكز رعاية الأمومة والطفولة.

و أوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم " سابين " أحادى التكافؤ نمط ٢ ، و أن الفرق المتنقلة سوف تعمل من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٥ مساءا ، أما الفرق الثابتة يستمر عملها من ٨ صباحا إلى ٨ مساءا .

و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل ، مؤكداً توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم .

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال