وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكرى.. صور

طوله 19 كم والافتتاح خلال أيام

تففقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، محور الشهيد الرائد باسم فكرى لمتابعة الأعمال النهائية به قبل افتتاحه خلال الأيام المقبلة، رافقهما خلال الجولة ، حازم عمر ، نائب المحافظ ، واللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، و اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا .

وأوضح وزير النقل ، أنه جارى العمل لاستكمال أعمال التخطيط وتثبيت العلامات الإرشادية وكذلك تشغيل بوابات تحصيل الرسوم بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى تمهيدا لإفتتاحه خلال أيام .

وأشار وزير النقل ، إلى أن المحور يربط بين مدينتىّ قوص ونقادة بدءاً من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول ١٩ كيلومتر وعرض ٢١ مترا بواقع ٢ حارة مرورية لكل اتجاه بعرض ٧.٢ متر ويضم المحور ٣٠ عملاً صناعياً لحل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها ١٥ كوبرى بإجمالى أطوال ٢٢٧٠ متر و ١٥ نفق، بإجمالى أطوال ٤٦٠ متر بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه .



وأضاف وزير النقل ، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض المسافات البينية بين المحاور المقامة على نهر النيل من ١٠٠ كم إلى ٢٥ كم ، فإن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ ١٢ محورا منها ٩ محاور بمحافظات الصعيد ، و ٣ محاور بمحافظات الدلتا .

وأكد وزير النقل ، أنه عقب الإنتهاء من المحاور الجارية سوف يتم البدء فى إنشاء مجموعة من المحاور الجديدة فى المناطق ذات المسافات البينية الطويلة لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة .



وأكد محافظ قنا، أن المحور يمثل أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة للمحافظة تتمثل فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس .

وأضاف محافظ قنا ، أن المحور سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر بما يسهم فى خلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة في النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقاده والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا و يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة .

محور الشهيد باسم فكرى بقنا

محور الشهيد باسم فكرى بقنا

محور الشهيد باسم فكرى بقنا

محور الشهيد باسم فكرى بقنا

محور الشهيد باسم فكرى بقنا

محور الشهيد باسم فكرى بقنا

محور الشهيد باسم فكرى بقنا