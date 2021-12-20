بشرى لأهالي قنا.. إحلال السيارات "الكبود" إلى ميكروباص بالغاز الطبيعي

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن فتح باب التقديم لإحلال وتجديد سيارات البيك أب "الكبود" إلى سيارات ميكروباص حديثة تعمل بالغاز الطبيعى بداية من أول يناير، وذلك لجميع خطوط سير سيارات الكبود على مستوى المحافظة.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة التوجه إلى إدارة المرور لإنهاء إجراءات إحلال سياراتهم ضمن خطة إحلال وتجديد السيارات القديمة وسيارات الكبود العاملة داخل المحافظة، لتجنب وقف ترخيص السيارة لخطورتها على حياة المواطنين.

وأكد الداودى، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص محافظة قنا على توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية للمواطنين تضمن لهم الراحة والآمان خلال تنقلهم سواء داخل المدن أو بين المدن والقرى.



يذكر أن محافظة قنا أطلقت عدد من المبادرات لتحويل سيارات الكبود إلى سيارات بيك آب، بما يحافظ على سلامة المواطنين، ويتماشى مع خطة التطوير التى تشهدها المحافظة.

كما ساهم البنك الزراعى المصرى، فى مبادرة لتحويل آخرها فى سبتمبر الماضي تضمنت مد فترة سداد أقساط سيارات الكبود إلى ٨ سنوات بدلا من ٨ سنوات، للعملاء المستفيدين من إحلال سيارات الكبود إلى ميكروباص في القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.