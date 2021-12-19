رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، و الدكتور محمود عبد الرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود كمال، مدير مركز التدريب .



أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة ، سعادته بالفعاليات المرتبطة بالتدريب والتأهيل لأنها تمثل إضافة للجامعة بما تقدمه من محتوى علمي يسهم فى تقديم خريج ذا جودة يناسب المجتمع المحيط به.

وأضاف رئيس الجامعة ، بأن الفارق بين خريج وآخر يكون فى القيمة التى تضاف من خارج الأنشطة اللاصفية لذا فإن الطلاب الساعين للتدريب يقدموا حالة متميزة لصالح الطالب ، مشيراً إلى أن الجامعة بيت خبرة فى جميع المجالات منوط بها تخريج كافة أطياف المجتمع.

وأشاد رئيس الجامعة ، بمركز التدريب الذى يقوم عليه أساتذة متميزون يقدموا خبراتهم لطلاب الكلية وهو منتج تفتخر به الجامعة ، مقدماً نصيجته لطلاب الجامعة بأن يضعوا نصب أعينهم استثمار أهلهم وجامعتهم فيهم من أجل مزيد من الجهد والتفوق والجامعة تدعم المجتهدين منهم وتقدم لهم العديد من الدورات المختلفة فى مراكزها المتعددة والمتنوعة لأن طلاب الجامعة هم ثمرة جهد الجامعة ومنتجها لذا تقدم افضل معارفها لهم .



أشار الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، إلى أن مركز التدريب والدراسات التجارية الذى تم افتتاحه يبدأ أولى دوراته " مهارات إعداد السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية" لطلاب كلية التجارة و تهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل الطلاب لاكتساب المهارات والخبرات وكيفية إعداد سيرة ذاتية باحترافية لتأهيل الطلاب بالالتحاق بسوق العمل وفقاً للتطورات الحديثة بالمجتمع .

افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة

افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة

افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة