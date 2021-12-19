عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة

افتتاح مركز التدريب
افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة

 

افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، و الدكتور محمود عبد الرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود كمال، مدير مركز التدريب .


أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة ، سعادته بالفعاليات المرتبطة بالتدريب والتأهيل لأنها تمثل إضافة للجامعة بما تقدمه من محتوى علمي يسهم فى تقديم خريج ذا جودة يناسب المجتمع المحيط به.

 

تكريم المشاركين في دورات مركز التحكيم بـ حقوق قنا

مديرية تعليم قنا تنظم احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

 

وأضاف رئيس الجامعة ، بأن الفارق بين خريج وآخر يكون فى القيمة التى تضاف من خارج الأنشطة اللاصفية لذا فإن الطلاب الساعين للتدريب يقدموا حالة متميزة لصالح الطالب ، مشيراً إلى أن الجامعة بيت خبرة فى جميع المجالات منوط بها تخريج كافة أطياف المجتمع.

 

وأشاد رئيس الجامعة ، بمركز التدريب الذى يقوم عليه أساتذة متميزون يقدموا خبراتهم لطلاب الكلية وهو منتج تفتخر به الجامعة ، مقدماً نصيجته لطلاب الجامعة بأن يضعوا نصب أعينهم استثمار أهلهم وجامعتهم فيهم من أجل مزيد من الجهد والتفوق والجامعة تدعم المجتهدين منهم وتقدم لهم العديد من الدورات المختلفة فى مراكزها المتعددة والمتنوعة لأن طلاب الجامعة هم ثمرة جهد الجامعة ومنتجها لذا تقدم افضل معارفها لهم .


أشار الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، إلى أن مركز التدريب والدراسات التجارية الذى تم افتتاحه يبدأ أولى دوراته " مهارات إعداد السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية" لطلاب كلية التجارة و تهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل الطلاب لاكتساب المهارات والخبرات وكيفية إعداد سيرة ذاتية باحترافية لتأهيل الطلاب بالالتحاق بسوق العمل وفقاً للتطورات الحديثة بالمجتمع .

 

افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة
افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة
افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة
افتتاح مركز التدريب والدراسات التجارية بكلية التجارة
جامعه جنوب الوادي كلية التجارة الجامعة التجارة قنا جامعة جنوب الوادي

موضوعات متعلقة

جثة مكفنة.. "مانيكان" يثير الرعب في قلوب أهالي قنا

رئيس جامعة جنوب الوادى يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لتبادل الخبرات

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الدينار الكويتى يتراجع.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم 19-12-2021

أقوي السيارات الهجينة خلال عام 2021.. صور

400 ألف مشرد و108 قتلى حصيلة ضحايا إعصار راي المدمر في الفلبين

اختاره الله لي.. أول تعليق من ابنة ماجد المصري بعد عقد قرانها

إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار خلال أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

ما طلعتش جبنة.. مفاجأة في واقعة ضبط مصنع يستخدم بودرة حوائط بالمنوفية

لصيانة كوبري تحيا مصر.. القاهرة تغلق عددا من الاتجاهات في محيط محور روض الفرج

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

شقتهم ولعت يوم فرحهم .. مأساة عروسان السيدة زينب ليلة الدخلة

صاحبه هرب.. مصنع ينتج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

تطعيم شلل الأطفال .. أعراض المرض وموعد الحملة والسن المستهدف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ