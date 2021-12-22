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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ألسن عين شمس تطلق قافلة خيرية لمستشفى الطلبة 

صدى البلد

أطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، قافلة خيرية  لمستشفى الطلاب بالجامعة، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه في إطار حملة التبرعات التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، تم تجهيز وإطلاق القافلة لمستشفى الطلبة، لتسليمهم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية التى تسهم بشكل بسيط في مساعدة المستشفى على تحسين خدماتها الطبية لقطاع الطلاب.

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جدير بالذكر أن القافلة كانت برئاسة أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك بها ا.د.نرمين حمدي،  و د.هيماء الوردي اعضاء لجنة شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و د.شيماء محمود بالاضافة لعدد من الإ داريين.

و قد استقبل أ.د.أحمد هنداوي، مدير الادارة العامة للشئون الطبية و مدير مستشفى الطلبة،  أعضاء القافلة و اصطحابهم في زيارة ميدانية لأقسام المستشفى و عيادتها الخارجية و قسم الطوارئ بها.

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قافلة خيرية كلية الألسن بجامعة عين شمس جامعة عين شمس مستشفى الطلاب حملة التبرعات قافلة لمستشفى الطلبة

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