جامعة عين شمس تنظم زيارة لمستشفى الأطفال الجديد - الدمرداش

ينظم قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر زيارة ميدانيه لمسشفي الأطفال - جامعة عين شمس لمشاركة الأطفال معاناتهم ورفع الروح المعنوية لهم.

وياتي ذلك حرصا من قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي القيام بمسؤليته المجتمعية ودوره في تنمية الوعي الإجتماعي والانسانى وذلك اليوم الأربعاء تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،وبرئاسة الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمةالمجتمع وتنميةالبيئة، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، إشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.