عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة شيكابالا .. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد فتوح على إنستجرام

صدى البلد

نشر اللاعب أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فتوح برفقة شيكابالا لاعب نادي الزمالك، مما نال إعجاب متابعيه.

وكان فتوح تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الانجولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس العالم.
 
ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

مران الزمالك.. شيكابالا وسيسيه يخوضون تدريبات تأهيلية

خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية بالكرة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت إشراف الدكتور عمر المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

 

ترشيحاتنا

لو رخصة عربيتك ضاعت.. اطلب بدل فاقد وانت فى مكانك| خدمات

الإسكان: 400 محطة صرف صحي تعمل في مصر حاليا

ليس أليفا.. فيل يطيح بشاب في حديقة حيوان

سوق المستعمل.. سعر سكودا رابيد موديل 2015 | صور

في حضور الخطيب.. رئيسا الفيفا والكاف يسلمان الشناوي كأس السوبر الإفريقي |شاهد

إصابة حنان ترك وأسرتها بـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.. شاهد

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

إلى ركلات الجزاء.. الأهلي يتعادل مع الرجاء في الوقت الأصلي بالسوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ