برفقة شيكابالا .. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد فتوح على إنستجرام

نشر اللاعب أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فتوح برفقة شيكابالا لاعب نادي الزمالك، مما نال إعجاب متابعيه.

وكان فتوح تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الانجولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس العالم.



ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك.. شيكابالا وسيسيه يخوضون تدريبات تأهيلية

خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية بالكرة في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت إشراف الدكتور عمر المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.